Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Achern (ots)

Lediglich Blechschaden war nach einem Unfall in der Fautenbacher Straße am Dienstagnachmittag zu beklagen. Der 49 Jahre alte Fahrer eines Opel Vivaro übersah gegen 15:25 Uhr in Höhe der Glasfabrikstraße beim Wechsel von seinem Fahrstreifen auf die Linksabbiegespur eine dort fahrende 32-Jährige in einem baugleichen Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Transportern ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

/rs

