Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Geparkten Peugeot beschädigt und abgehauen

Oberkirch (ots)

Am Montagmorgen parkte eine 21-Jährige um 08.00 Uhr ihren grauen Peugeot auf einem Parkplatz in der Löwengasse in Oberkirch. Als sie um 09.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Auto vorne links an der Stoßstange beschädigt war. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Peugeot gefahren. Trotz eines Schadens von circa 1.500 Euro machte sich der Verursacher aus dem Staub. Hinweise an den Polizeiposten Oberkirch: Tel. 07802-70260.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell