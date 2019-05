Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Singend im Regen und direkt ins "Sing Sing"

Offenburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Offenburg fiel am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein im Regen stehender und singender Mann am Kronenplatz auf. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Ihm wurde die Festnahme erklärt und er wurde am Dienstag in das nächste Gefängnis eingeliefert.

