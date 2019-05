Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm - Künftig zu Fuß unterwegs

Kappelrodeck, Waldulm (ots)

Die Entscheidung eines Mannes, sich am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr trotz des Genusses von Alkohol an das Steuer seines Autos zu setzen, hat Folgen. In Waldulm fiel er einer Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf und wurde daher kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Autofahrer mit über einem Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten und das Auto musste stehen bleiben. Nicht nur, dass er den Führerschein für eine gewisse Zeit los ist, Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell