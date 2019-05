Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Rust - Ermittlungen eingeleitet

Rust (ots)

Am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr wurde am Rhein der Leichnam einer weiblichen Person aufgefunden. Es dürfte sich bei der Toten um eine 33-jährige Frau handeln, die seit Ende April in Rust vermisst wurde. Zur Klärung der Todesumstände und Feststellung der Identität hat die Kriminalpolizei Offenburg eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die zwischen Ende April und Anfang Mai im Bereich des Rhein auf Höhe Rust verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Telefon: 0781/21-2820.

