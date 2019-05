Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - medizinischer Notfall

Rastatt (ots)

Als am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr der Anruf bei der Polizei einging, war zunächst die Rede von einem Autofahrer, der in der Carl-Schurz-Strasse gegen drei geparkte Fahrzeuge gefahren sein soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Unfallverursacher aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem geparkten Opel kollidiert. Der Opel wurde durch den Aufprall auf einen Hyundai und dieser auf einen Kia geschoben. Der Fahrer musste an der Unfallstelle erstversorgt werden und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Rastatt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Carl-Schurz-Straße zeitweise gesperrt.

/ks

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell