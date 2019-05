Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Eine 32-Jährige wurde in den frühen Mittwochmorgenstunden von einem Mann angegriffen und geschlagen. Der mutmaßliche Täter passte sein ihm bekanntes Opfer gegen 1 Uhr im Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße ab. Nachdem die Frau aus dem Auto stieg, packte sie der Mann und schlug ihren Kopf unvermittelt gegen das Fahrzeug. Als das Opfer daraufhin in den Hausflur fliehen konnte, schlug der Angreifer weiter auf die Frau ein. Ein hinzukommender Nachbar kam ihr zu Hilfe, worauf der 44-Jährige die Flucht ergriff. Er konnte inzwischen identifiziert werden und muss sich nun wegen der Körperverletzung einem Strafverfahren stellen.

