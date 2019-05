Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Velo gestürzt

Offenburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer zog sich am Mittwochabend bei einem Sturz in der Ortenberger Straße leichte Verletzungen zu. Er fuhr kurz nach 18 Uhr von Ortenberg kommend in Richtung Offenburg, als er vor dem dortigen Kreisverkehr aus noch unbekannten Gründen über den Lenker seines Zweirades stürzte und sich Verletzungen an der Schulter zuzog.

