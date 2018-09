POL-KI: 180911.2 Kiel: Bewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht - Kripo sucht Zeugen

Kiel (ots) - Dienstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, schlug die Mieterin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Schülperbaum Ecke Herzog-Friedrich-Straße zwei Personen in die Flucht, die zuvor in ihre Wohnung einbrechen wollten. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die 79-jährige Bewohnerin lag schlafend im Bett, als sie bemerkte, dass sich eine Person Zutritt durch die Balkontür verschafft hatte. Eine weitere Person hatte sich auf dem Balkon befunden. Der Ehemann schlief zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum. Die Bewohnerin setzte sich geistesgegenwärtig zur Wehr. Hiervon beeindruckt flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 12 der BKI Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Täter bei der Annäherung an das Wohnobjekt bzw. bei deren Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431-1603333 zu melden.

