POL-KI: 180911.1 Kiel: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Kiel (ots) - Am frühen Morgen beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin gegen 0:45 Uhr in der Legienstraße, dass eine männliche Person die Seitenscheibe bei einem VW Transporter eingeschlagen hatte. Sie informierte umgehend über 110 die Polizei. Die Person konnte in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.

Als die Beamten des 2. PR Kiel am Einsatzort eintrafen, konnten sie eine männliche Person, welche sich im Gebüsch versteckte, vorläufig festnehmen. Zuvor hatte die Person eine kleine Scheibe in der Fahrertür eingeschlagen und offenbar aus diesem Transporter etliche Gegenstände neben dem Fahrzeug verstreut. Die stark alkoholisierte festgenommene Person (2,51 Promille) ist der Polizei kein Unbekannter. Der 40-Jährige ist wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

