Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Haan

Monheim - 1902187

Mettmann (ots)

Folgende Einbrüche wurden am 26. und 27. Februar 2019 entdeckt und angezeigt. Betroffen waren die nachfolgenden Städte:

--- Ratingen ---

Am Dienstag, dem 26.02.2019, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch an der Minoritenstraße in Ratingen-Mitte. Ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter nutzten in dieser Zeit die Abwesenheit der Bewohner, um scheinbar unbemerkt von Nachbarn eine zum rückwärtigen Garten gelegene Terrassentüre eines Einfamilienhauses mit Werkzeuggewalt zu öffnen und als Ein- und Ausstieg zu nutzen. Aus dem dann delikttypisch durchwühlten und durchsuchten Haus verschwand nach ersten Erkenntnissen mindestens persönlicher Schmuck der Geschädigten in noch nicht beziffertem Gesamtwert. Durch den Einbruch entstand aber auch Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Abend des gleichen Tages kam es auch an der Schleiferstraße in Ratingen-Mitte zu einem Einbruch. Offenbar durch die aufgebrochene Balkontüre einer Erdgeschosswohnung gelangten der oder die Einbrecher zwischen 20.20 Uhr und 22.45 Uhr in die Wohnräume der Geschädigten. Aus den durchwühlten Wohnräumen, durchsuchten Schränken und sonstigen Behältnissen verschwand nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Am noch nächtlich frühen Mittwochmorgen des 27.02.2019, um 04.30 Uhr, kam es zum Einbruch in eine Tankstelle an der Speestraße in Lintorf. Inzwischen gesicherte Aufnahmen einer Raumüberwachung zeigen zwei bisher noch unbekannte männliche Straftäter, welche zur Tatzeit mit einem silbernen Kombi-PKW auf dem Tankstellengelände erschienen. Dort brachen sie gewaltsam die Eingangstür zum Kassenraum auf und räumten darin große Mengen Zigaretten zusammen und verstauten diese in mindestens einem großen Sack. Versuche die Kassen und einen Wertschrank der Tankstelle aufzubrechen schlugen fehl. Weil sie dabei aber einen Einbruchalarm auslösten, verließen die Einbrecher mit der in den PKW verstauten Beute den Tatort. Zeugen wurden durch den Alarm aufmerksam und beobachteten die zwei Täter beim gemeinsamen Einladen der schweren Beute, bevor diese mit dem Tatfahrzeug über die Speestraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz und Krummenweger Straße flüchteten. Der Gesamtwert der umfangreichen Beute kann aktuell noch nicht genauer beziffert werden. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, sofort nach Meldung der Tat, verliefen leider ohne einen schnellen Erfolg.

Die zwei Straftäter können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich

- sportlich schlanke Erscheinungen

- beide bekleidet mit schwarzen Hosen

- einer trug eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

- der andere trug eine schwarz-grün gemusterte Jacke und blaue Turnschuhe

- beide hatten Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen

- bei dem silbernen Tatfahrzeug handelte es sich um einen Kombi, möglicherweise um einen Peugeot älterer Bauart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Haan ---

Am Dienstagnachmittag des 26.02.2019, um 15.05 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße in Haan. Dazu wurde in Abwesenheit der Bewohner eine rückwärtig zum Garten gelegene Terrassentüre mit Werkzeuggewalt aufgebrochen. Obwohl dabei der Alarm einer privaten Meldeeinrichtung ausgelöst wurde, gelang der Komplettdiebstahl eines Kleintresors, in dem sich neben diversen Dokumenten, Papieren und Schlüsseln auch Bargeld und Schmuck der Geschädigten im Wert von mehreren zehntausend Euro befanden. Schon im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen nach schneller Tatmeldung ergaben sich erste Hinweise auf zwei verdächtige Personen, die in Tatortnähe gesehen wurden, wie sie einen größeren schwarzen Gegenstand - möglicherweise den gestohlenen Tresor - in einen geparkten PKW verstauten und mit diesem Fahrzeug davonfuhren. Bei diesem PKW soll es sich um einen silbernen Opel Meriva mit amtlichen Kennzeichen aus dem Raum Kassel (KS- ) gehandelt haben. Ermittlungen dazu dauern aktuell intensiv an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstagnachmittag des 26.02.2019, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, trat ein bislang noch unbekannter männlicher Täter die Türe einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedenauer Straße in Monheim am Rhein ein. Dabei wurde der Mann von Hausbewohnern bemerkt. Ob der etwa 180 cm große, mit Jeans und dunkler Jacke bekleidete Mann die aufgebrochene Wohnung dann auch tatsächlich betrat, steht aktuell aber noch nicht genau fest. Hinweise auf Diebesgut gibt es bisher nicht. An der Wohnungstüre blieb entsprechender Sachschaden zurück. Der Einbrecher entkam in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Einbruchschutz:

- Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen den Schlüssel stecken.

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn: Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen.

- Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

- Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

- Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen.

- Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

- Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc.

- Lassen Sie Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen.

- Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, UV-Stifte etc.) eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten in einer Wertgegenstandsliste. Fotografieren Sie schwer zu beschreibende Gegenstände.

- Bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles (z. B. Dokumente, Sparbücher, Sammlungen, Gold oder Schmuck), das Sie nur selten brauchen, bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach auf.

- Wenn Sie diese wertvollen Dinge im Haus behalten möchten, bringen Sie sie in einem geprüften Wertbehältnis (z. B. Tresor) unter.

Mit der Kampagne "Riegel vor" ( www.riegelvor.nrw.de ) gegen den Wohnungseinbruch reagiert die Polizei NRW auf die bundesweit steigenden Zahlen beim Einbruch. Neben zum Teil erheblichen materiellen Schäden sind oft auch dauerhafte psychische Belastungen vieler Opfer die schlimmen Folgen solcher Taten. Und die Anzahl der Fälle steigt scheinbar weiter. Wir wollen nicht, dass Sie Opfer werden und möchten daher gemeinsam mit Ihnen dem Einbrecher einen Riegel vorschieben !

Hinweise von Ihnen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder andere Beobachtungen sind für uns wichtig. Die Chancen Einbrüche zu verhindern oder Einbrüche aufzuklären und die Täter fest zu nehmen, steigen mit der Zahl Ihrer Hinweise. Auf gute Nachbarschaft ! - Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Kreises Mettmann - Telefon 02104 / 982 - 7777. Diese informiert Sie auch über Hersteller von geprüften und zertifizierten Einbruch hemmenden Produkten sowie zu Unternehmen, die Sicherungstechnik fachgerecht einbauen können.

Übrigens: Neue oder verbesserte Türen, das Nachrüsten von Fenstern, Gittern oder Rollläden - Maßnahmen, die allein oder zusätzlich dem Einbruchsschutz dienen, werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der NRW-Bank gefördert.

Weitere Beratung finden Sie auch im polizeilichen Netzwerk "Zuhause sicher" unter: www.zuhause-sicher.de

