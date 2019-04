POL-OG: Offenburg - Alkoholkontrollen

Polizeipräsidium Offenburg

Mit einem mehrwöchigen Fahrverbot und einem Bußgeld im dreistelligen Bereich sieht sich ein 53 Jahre alter Peugeot-Lenker seit Dienstagabend konfrontiert. Er war einer Streife des Polizeireviers Offenburg in der Wichernstraße aufgefallen und wurde kontrolliert. Dabei ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund einem halben Promille. Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich dagegen ein 58-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle in der Offenburger Straße auseinandersetzen. Der Mann war am Steuer seines Autos kurz vor 1 Uhr durch Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei brachte ein Atemalkoholtest einen so hohen Wert zu Tage, dass eine anschließende Blutentnahme notwendig wurde. Sollte diese den Verdacht bestätigen, drohen dem Endfünfziger ein Strafverfahren und ein Führerscheinentzug.

