Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Auf frischer Tat ertappt

Lahr, Hugsweier (ots)

Einen Langfinger konnten Beamte des Polizeireviers Lahr nach einem Zeugenhinweis am frühen Mittwochmorgen vorläufig festnehmen. Gegen 3:25 Uhr wurde von einem Anwohner der Böhnlingstraße gemeldet, dass sich eine fremde Person in seinem geparkten Fahrzeug aufhalten würde. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Lahr gelang daraufhin die vorläufige Festnahme eines 32-Jährigen, der offenbar Bargeld in dem augenscheinlich nicht verschlossenen Fahrzeug suchte. Eine Anzeige wegen Diebstahls folgt nun seinem nächtlichem Treiben.

