Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Aufgefahren und verletzt

Ottersweier (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer bei einem Unfall in der Hauptstraße zu. Gegen 15:45 Uhr musste der 51 Jahre alte Fahrer eines VW-Transporters mit Anhänger an einer auf `Rot´ umschaltenden Ampel anhalten. Der nachfolgende Zweiradfahrer erkannte dies offenbar zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Aufprall auf den Vorausfahrenden zog sich der Fahrer des Motorrollers leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

