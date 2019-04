Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fußgänger angefahren-Verursacher geflüchtet

Gernsbach (ots)

Am Karfreitag, 10:45 Uhr, ging ein älterer Fußgänger in der Ebersteingasse in Richtung Kirche. Da dort kein Gehweg ist, ging er am rechten Fahrbahnrand. Der Fußgänger wurde von einem langsam in gleicher Richtung fahrenden PKW erfasst und zu Boden gestoßen. Hierbei zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einer Klinik zur Folge hatte. Der Unfallverursacher hielt kurz an, sprach mit dem Verletzten, dass er kurz weg müsse aber gleich wieder zurückkomme. Danach fuhr er weg und kam nicht mehr an die Unfallstelle zurück. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann, 60 Jahre alt, mit einem grauen PKW handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau, Telefon 07225 / 98870, in Verbindung zu setzen.

