Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg -Pkw überschlägt sich-

Offenburg (ots)

Auf der B 33 in Höhe der Messe kam am Samstagmorgen um kurz vor 05:00 Uhr ein alkoholisierter Autofahrer nach rechts in den Grünstreifen. Nach einem Überschlag wurde das Fahrzeug zurück auf die B 33 geworfen, wo es quer zur Fahrbahn stehen blieb. Der 39-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte ohne fremde Hilfe aus dem Fahrzeugwrack aussteigen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die B 33 musste waährend der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeuges komplett gesperrt werden.

/bm

