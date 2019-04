Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Weiße Pracht im Industriegebiet

Ottersweier (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Silo-Tank, kam es heute Morgen gegen 7:15 Uhr beim Entladevorgang zum unkontrollierten Austritt von etwa drei Tonnen Weißkalk. Die freigesetzte Staubwolke war im gesamten Industriegebiet zu sehen und setzte sich unter anderem im Hof des Unglücksortes in einer Höher von bis zu 80 cm am Boden ab. Leider wurden hierdurch zwei Arbeiter leicht verletzt. Von dem Weißkalk geht jedoch keine Gesundheitsgefährdung aus. /sk

