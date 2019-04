Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Personenkontrolle führt zu Strafverfahren und Haft

Offenburg (ots)

Nach einer Personenkontrolle am Dienstagabend haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg zum einen ein Ermittlungsverfahren gegen eine 19-Jährige wegen des Verdachts des Rauschgifthandels eingeleitet, zum anderen einen 21-Jährigen, durch die Justiz gesuchten, in Haft gebracht. Auf dem Schulgelände des Gymnasiums in der Vogesenstraße stießen zwei Beamte gegen 22:45 Uhr auf eine Personengruppe, die von verdächtigem Marihuana-Geruch umgeben war. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei der 19-Jährigen mehrere offenbar zum Verkauf portionierte Päckchen mit Cannabis aufgefunden. Bei der Überprüfung eines 21 Jahre alten Begleiters wurde festgestellt, dass dieser aufgrund eines zurückliegenden Körperverletzungsdeliktes zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die durch die Justiz festgelegte Geldstrafe nicht erbringen konnte, wurde er zur mehrwöchigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

