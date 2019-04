Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Viel Rauch sorgt für Feuerwehreinsatz

Seelbach (ots)

Zu einem Kaminbrand eilten Feuerwehr- und Polizeikräfte am Dienstagabend, nachdem es in einem Gebäude in der Hauptstraße gegen 20:10 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr Seelbach, mit drei Fahrzeugen, 18 Wehrleuten und der Unterstützung der Lahrer Drehleiter im Einsatz, konnte nach Überprüfung des Kamins und der Holzheizung schnell den Grund ausfindig machen. Ablagerungen im Bereich einer Wartungsklappe hatten sich entzündet und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

