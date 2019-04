Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach, Steinbach - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Seelbach (ots)

Weil ein Rauchmelder in einem Gebäude in der Straße `Steingraben´ in den frühen Mittwochmorgenstunden Alarm schlug, wurden zwei Bewohner eines Gebäudes auf einen entstehenden Brand aufmerksam. Gegen 3:50 Uhr verursachte ein vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geratener Wasserboiler im Keller des Hauses den starken Qualm. Die mit vier Fahrzeugen und etwa 25 Wehrleuten angerückte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und entfernte im Anschluss angestautes Wasser aus dem Kellerraum. Dank des Rauchmelders waren keine Verletzten zu beklagen. Lediglich ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich schlug zu Buche.

/rs

