Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Erneut unter Drogen am Steuer?

Zell am Harmersbach (ots)

Erneut werden wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung seit Dienstagnachmittag gegen einen 22-jährigen Renault-Fahrer Ermittlungen geführt. Der junge Mann war um 16:50 Uhr in eine Kontrollstelle der Beamten des Polizeireviers Haslach in der Kapellenstraße geraten, als er körperliche Anzeichen auf Drogeneinwirkung an den Tag legte. Einen freiwilligen Urintest verweigerte er zwar, musste die Beamten jedoch aufgrund des vorliegenden Verdachtes zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte deren Auswertung den Verdacht bestätigen, muss er mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich, einem mehrmonatigen Fahrverbot und entsprechenden Punkten in Flensburg rechnen.

