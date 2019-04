Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen -Gestürzt und schwer verletzt

Appenweier (ots)

Schwer wurde eine Radfahrerin am Dienstagmorgen in der Hauptstraße in Urloffen bei einem Unfall verletzt. Die Endsechzigerin kam nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 10:30 Uhr offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell