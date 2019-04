Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert auf zwei Rädern

Rastatt (ots)

Alkoholsiert und fahrunsicher war am Dienstagabend eine Rollerfahrer in Rastatt unterwegs. Gegen 20:40 Uhr stürzte der Mann aufgrund seiner rund 1,8 Promille alleinbeteiligt mit seinem Roller auf der Münchfeldstraße. Nachdem Zeugen ihm halfen, unter seinem Roller hervorzukommen und diesen wieder aufzurichten, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Baden-Baden fort. Durch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte der Mann an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Bei dem Sturz in der Münchfeldstraße blieb der Fahrer unverletzt.

