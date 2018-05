POL-AUR: Friedeburg - Auffahrunfall mit zwei Verletzten; Nenndorf - Autofahrt unter Drogeneinfluss; Westerholt - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

In Friedeburg hat sich am Mittwoch gegen 11:50 Uhr auf der Radarstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei fuhren ein Hyundai und ein Renault hintereinander die L 34 in Richtung Brockzetel entlang. In Höhe der Einmündung zum Wiesedermeerer Birkenweg beabsichtigte die 42 Jahre alte Fahrerin aus Wiesmoor, mit dem Hyundai abzubiegen. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 54 Jahre alte Frau aus Wiesmoor zu spät und fuhr auf. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden.

Nenndorf - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 18:45 Uhr den Fahrer eines VW Golf auf der Nordener Straße in Nenndorf kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige aus Westerholt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Westerholt - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Mittwoch gegen 18:50 Uhr einen Kleinkraftradfahrer angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der 15-Jährige aus Utap mit rund 60 km/h auf der Esenser Straße in Westerholt unterwegs war. Allerdings ist er lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Eltern wurden in Kenntnis gesetzt.

