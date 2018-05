POL-AUR: Hage - Auto gestohlen; Norden - Versuchter Einbruch; Norden - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hage - Auto gestohlen

Der Polizei wurde am Dienstag gegen 11 Uhr ein Auto gemeldet, das sich in einer Grabenböschung im Kaakweg befand. Wenig später meldete sich der 22jährige Nutzer des VW Polo, um das Auto als gestohlen zu melden. Zuletzt war der Wagen "An der Weide" geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Polo zwischen 3:30 Uhr und 11 Uhr von einem Unbekannten gestohlen und dann am Fundort abgestellt wurde. Die Täter entwendeten zudem zwei Smartphones und einen Schlüsselbund. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Versuchter Einbruch

In Norden haben Unbekannte versucht, in eine Ergotherapiepraxis, Norddeicher Straße, einzubrechen. Dazu wollten die Täter die Eingangstür gewaltsam öffnen. Das misslang. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 19 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Kennzeichen gestohlen

In Norden wurde zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, das Kennzeichen NOR-B 7248 gestohlen. Es gehört zu einem weißen Mitsubishi, der in der Ubbo-Emmius-Straße geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

