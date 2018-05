POL-AUR: Esens - Schaufenster eingeschlagen; Friedeburg - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Schaufenster eingeschlagen

In Esens haben Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, das Schaufenster eines Geschäftes für Modeschmuck eingeschlagen. Die Unbekannten entwendeten mehrere Uhren aus der Auslage. Es entstand Sachschaden im unteren mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Die Polizei hat am Freitag in Friedeburg Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei überprüften die Beamten auch einen 17-Jährigen aus Friedeburg, der mit einem Mofa in der Friedeburger Hauptstraße unterwegs war. Festgestellt wurde, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für sein etwa 60 km/h schnelles Kleinkraftrad ist. Auch die Haftpflichtversicherung war abgelaufen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

