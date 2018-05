POL-AUR: Aurich - Brand eines Dachstuhls

Altkreis Aurich (ots) - Sonstiges Geschehen

Aurich - Brand eines Dachstuhls

In Aurich ist am Montag gegen 5 Uhr der Dachstuhl eines Hauses in der Moordorfer Straße in Brand geraten. Ursache dafür ist ersten Ermittlungen zufolge ein Blitzeinschlag. Die Bewohner des Hauses wurden durch einen lauten Knall geweckt und begaben sich ins Freie. Ein Angehöriger aus der unmittelbaren Nachbarschaft verständigte die Rettungskräfte. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren aus Aurich, Walle, Middels und Tannenhausen gelöscht. Neben der Polizei war auch ein Mitarbeiter des Stromversorgers vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand von Ermittlungen, beläuft sich aber ersten Schätzungen zufolge auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

