POL-AUR: Südbrookmerland - Autoscheibe eingeschlagen; Wiesmoor - Terrassenmöbel entwendet; Aurich - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Autoscheibe eingeschlagen

In Südbrookmerland haben Unbekannte die Scheibe eines blauen VW Polo eingeschlagen. Er war im Birkenweg in Uthwerdum abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 20 Uhr. Entwendet wurde ein Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Wiesmoor - Terrassenmöbel entwendet

Unbekannte haben am Samstag zwischen 3:10 Uhr und 9:30 Uhr zwei Gartenstühle mit Polster gestohlen. Die Stühle sind silbern, die Auflagen grau. Sie befanden sich auf der Terrasse eines Grundstücks in der Wittmunder Straße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Aurich - Kennzeichen gestohlen

In Aurich wurde am Samstag zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr das Kennzeichen GR-LA 2987 entwendet. Es gehört zu einem grauen VW Golf Plus, der auf dem Parkplatz gegenüber der UEK Aurich, Wallinghausener Straße, abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

