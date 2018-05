POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 1. Mai 2018

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Einsätze aufgrund der Maibaumfeierlichkeiten

Ihlow - Körperverletzungen

1.

Am 1. Mai gegen 00.40 Uhr gerieten in Ihlowerfehn, Bangsteder Kirchstraße, zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren in Streit. Anschließend kam es zu einer Schubserei und schließlich zu einem Faustschlag ins Gesicht des Älteren. Zur weiteren Behandlung musste er mit einem Rettungswagen dem Auricher Krankenhaus zugeführt werden.

2.

Kurze Zeit später, gegen 01.15 Uhr , gerieten an der Alten Wieke ein 17- und ein 24-jähriger Mann in Streit. Der Jüngere schlug dem Älteren mit der Faust ins Gesicht und verursachte dadurch eine stark blutende Wunde an einem Auge. Auch in diesem Fall musste der Verletzte der UEK Aurich zugeführt werden.

3.

Um 03.40 Uhr kam es nach einer Maifeier zu einer tätlichen Aktion einer 20-jährigen Frau gegen zwei Bekannte. Hierbei wurden ein 21-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau traktiert und im Gesicht verletzt. Auch der 22-jährige Lebensgefährte der wütenden und unter Alkoholeinfluss stehenden Aggressorin wurde durch Kratzen verletzt.

4.

In Wiesens, Wiesenser Straße, machten gegen 01.00 Uhr zwei 34 und 26 Jahre alte Männer "Stress" auf der dortigen Maifeier. Die Polizei wurde wurde hinzugerufen, die den Männern nach Erörterung des Sachverhalts einen Platzverweis erteilte. Dieser Anordnung widersetzten sich die Männer, so dass sie zur Durchsetzung der Maßnahme in Gewahrsam genommen werden sollten. Der 34-jährige provozierte die eingesetzten Polizeibeamten, filmte und beleidigte diese und versetzte einer Beamtin einen Armstoß gegen den Oberkörper. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die restliche Nacht verbrachten die beiden Männer kostenpflichtig in der Gewahrsamszelle.

5.

Im Weiteren hatte die Polizei im Rahmen der Maifeierlichkeiten einige Ruhestörungen in Akelsbarg, Wiesmoor und Moordorf sowie eine Streitigkeit um einen Maibaum in Moordorf zu regeln.

Moordorf - Mähroboter entwendet

In der Zeit zwischen dem 15. und dem 28. April entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück an der Ringstraße einen Rasenmähroboter samt Ladestation. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen machten, setzen sich bitte unter der Tel.-Nr. 04941/606215 mit der Polizei Aurich in Verbindung.

Aurich - Sachbeschädigung

Am Dienstagmorgen gegen 01.20 Uhr geriet im Bereich der Kirchdorfer Straße eine 27-jährige Frau mit ihrem gleichaltrigen Ex-Freund in Streit. Im Rahmen dieser Streitigkeit habe der Mann plötzlich auf den von der Frau mitgeführten Pkw eingetreten, die Kennzeichen abgerissen und die Windschutzscheibe beschädigt.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde auf dem LIDL-Parkplatz am Amaryllisweg ein geparkter weißer Pkw VW Tiguan vermutlich beim Rangieren durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Wiesmoor, Tel.-Nr. 04944/9169110.

Wallinghausen - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Dienstagmorgen gegen 01.35 Uhr die Wallinghausener Straße in Richtung Pfalzdorf, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn geriet und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde schwer verletzt dem Auricher Krankenhaus zugeführt, sein Pkw schwer beschädigt. Eine erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Radfahrer verletzt

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen um 02.35 Uhr den Fischteichweg in Richtung Julianenburger Straße als plötzlich und unerwartet ein 22-jähriger Radfahrer hinter dem Rathaus hervorkam und über den Fußgängerüberweg fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Pkw und Rad wurden beschädigt. Bei dem Radfahrer wurde leichter Alkoholeinfluss festgestellt, er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Ladendiebstahl

Am frühen Montagabend kam es in Norden, in der Osterstraße, zu einem versuchten Ladendiebstahl. Jedoch wurden die beiden Täter hierbei beobachtet und flüchteten fußläufig. Kurz darauf wollte einer der Täter sein Mobiltelefon suchen, welches er auf der Flucht verloren hatte. Hierbei konnte der 20-jährige Mann aus Thüringen wiedererkannt und gestellt werden.

Körperverletzungshandlungen

Die Beamten des Polizeikommissariats Norden sind in der Maibaum-Nacht zu diversen Streitereien und Körperverletzungshandlungen gerufen worden. Zweimal war das Einschreiten bei einer Diskothek in Norden erforderlich, da es in den frühen Morgenstunden jeweils zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Sicherheitsdienst kam. Beide Male blieb es jedoch bei leichten Verletzungen. In einem weiteren Fall erschienen 3 junge Männer aus dem Bereich Dornum auf einer privaten Maibaumfeier in Nesse, wo es schließlich zu eskalierenden Streitigkeiten kam. Bei Eintreffen der Polizeibeamten jedoch waren diese bereits beendet. Von Amts wegen wurde hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Mit blutenden Handverletzungen endete jedoch eine Auseinandersetzung, welche sich in der Nacht, gegen kurz nach 02:00, in Großheide zugetragen hatte. Hier wurden zwei Heranwachsende aus der Samtgemeinde Holtriem von einem bisher unbekannten jungen Mann angegriffen. Zufällig trafen die beiden Heranwachsenden an der Großheider Straße auf dem Gelände einer Tankstelle auf den jungen Mann, welcher nach zunächst verbalen Streitigkeiten ein Messer zückte. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurden dann beide Personen durch den Angreifer mit dem Messer leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen konnte die Verletzungen jedoch vor Ort behandeln.

Verkehrsgeschehen

. / .

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl eines Kennzeichens / Hattersum

In der Nacht zum 01. Mai kam es im Landkreis Wittmund zu diversen Einsätzen wegen Ruhestörungen bei den Maibaumfeierlichkeiten. Gg. 04.25 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung in Hattersum gemeldet. Nachdem die Kollegen auch bei dieser Maibaumfeier für Ruhe gesorgt hatten und zum Streifenwagen zurückkehrten, fehlte ihnen das vordere Kennzeichen. Da sich niemand dazu bekannte oder einen Hinweis geben konnte, wurde jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Marx

Am Montag, um 18.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in Friedeburg einen 26-jährigen Rollerfahrer in Marx, der mit 50 km/h unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

