POL-AUR: Aurich - Autolack zerkratzt; Aurich - LKW-Fahrt unter Drogeneinfluss; Aurich - Zeugen für Unfall gesucht; Wiesmoor - Unfall auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autolack zerkratzt

In Aurich wurde ein grauer Hyundai beschädigt. Unbekannte fügten ihm seitlich Kratzer im Lack zu. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 15:30 Uhr. Abgestellt war das Auto in der Julianenburger Straße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - LKW-Fahrt unter Drogeneinfluss

In Aurich hat die Polizei am Dienstag Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Gegen 16:20 Uhr stoppten die Beamten einen LKW in der Norderstraße. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige aus Aurich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Drogenvortest fiel positiv auf THC und Ecstasy aus. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Zeugen für Unfall gesucht

In Aurich hat sich am Montag gegen 10:45 Uhr in der Esenser Straße, Höhe Wiesenstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Renault Twingo und einem weißen Kleintransporter mit einem weißen Kastenanhänger ereignet. Verletzt wurde dabei niemand. Der 23-Jährige aus Aurich im Renault Twingo war von der Wiesenstraße auf die Esenser Straße in Richtung Sandhorst gefahren. Der 47-Jährige aus Oldenburg im Kleintransporter befuhr die Esenser Straße in Richtung Sandhorst. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizei Aurich, Telefon 04941 606215, melden. Insbesondere wird diesbezüglich der Führer eines roten Kleintransporters als Zeuge gesucht, der zum Unfallzeitpunkt am Ort des Geschehens gesehen wurde.

Wiesmoor - Unfall auf Parkplatz

In Wiesmoor wurde am Montag zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr ein weißer VW Tiguan beschädigt. Er war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, Amaryllisweg, abgestellt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden, Telefon 04944 9169110.

