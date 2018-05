POL-AUR: Blomberg - Auto zerkratzt; Esens - Toilettenanlage beschädigt und beschmiert; Wittmund - Fensterscheiben eingeschlagen; Eversmeer - Kennzeichnungsschild gestohlen; Wittmund - Radfahrer stürzte

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Auto zerkratzt

In Blomberg haben Unbekannte einen Opel Zafira beschädigt. Sie zerkratzten den beigen Lack des Autos. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 22:30 Uhr, und Dienstag, 9:55 Uhr. Abgestellt war der Wagen in der Mühlenstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Esens - Toilettenanlage beschädigt und beschmiert

In Esens haben Unbekannte die öffentliche Toilettenanlage am Herdertor (ZOB) beschädigt und verschmutzt. Entdeckt wurde die Tat am Dienstag gegen 17:45 Uhr. Die Täter hatten unter anderem Handtuchhalter von den Wänden gerissen und Notdurft auf dem Boden hinterlassen. Auch die benachbarte Tiefgarage weist Schäden auf. Dort wurden Pflastersteine aus dem Mauerwerk genommen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Wittmund - Fensterscheiben eingeschlagen

In Wittmund haben Unbekannte auf neun Fensterscheiben des Jobcenters, Dohuser Weg, eingeschlagen. So entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Für ihre Tat benutzen die Verursacher einen unbekannten Gegenstand. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Eversmeer - Kennzeichnungsschild gestohlen

In Eversmeer wurde zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, ein Hinweisschild (100 cm x 20 cm) gestohlen. Es gehört zu einem Ford, der als Schwertransportbegleitfahrzeug gekennzeichnet ist. Bei dem Schild handelt es sich um eines mit der Aufschrift "Schwertransport". Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrer stürzte

In Wittmund wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Der 77-Jährige aus Nordrhein-Westfalen wollte am Dienstag gegen 14:30 Uhr mit einem Fahrrad auf einen Bordstein in der Kirchstraße fahren. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einer umliegenden Klinik behandelt werden mussten. Hinweise auf Fremdbeteiligung gibt es nicht.

