POL-AUR: Norden - Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss; Norden - Verkehrskontrollen in Norden; Norden - Zeugen für Unfallfluchten gesucht

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss

In Norden hat sich am Dienstag gegen 6:50 Uhr im Polderweg ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei fuhr ein 32 Jahre alter Norder mit einem Fiat die L27 von Westermarsch in Richtung Norden. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über die Berme, stieß gegen einen Leitpfahl, eine Dammstelle und den angrenzenden Weidezaun. Anschließend überquerte das Auto einen Graben und stieß gegen einen Baum, an dem es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 32-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Norden - Verkehrskontrollen in Norden

In Norden hat die Polizei am Dienstag Verkehrsteilnehmer kontrolliert. In der Straße "Am Markt" hielten die Beamten gegen 17 Uhr einen 15-Jährigen an. Der Norder war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Zeugen für Unfallfluchten gesucht

In Norden wurde auf dem Parkplatz einer Tieraufzuchtstation, Dörper Weg, ein weißer VW Sportsvan beschädigt. Vermutlich fuhren Unbekannte mit einem Auto mit Fahrradtrailer rückwärts gegen den Wagen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 10:30 Uhr und 11:45 Uhr. Am Nachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr, wurde dann ein blauer Opel Corsa beschädigt. Er war auf dem Parkplatz einer Klinik, Badestraße, abgestellt. Auch dieser Schaden entstand mutmaßlich, als ein anderes Auto dagegen fuhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

