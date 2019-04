Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fehlstart in die Motorradsaison

Achern (ots)

Wegen Fahrens ohne Zulassung und fehlendem Versicherungsschutz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich seit Dienstagabend ein Mittzwanziger verantworten. Der Mann war durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch gegen 20:45 Uhr auf seiner Suzuki durch den Eschenweg in Lauf fahrend festgestellt worden. Da an seinem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der führerscheinlose Biker das Motorrad weder zugelassen noch versichert hatte. Kurz zuvor fiel einer Streife in der Illenauer Straße in Achern ein Mofaroller auf, der offenbar technisch verändert wurde und schneller fuhr als er sollte. Der 15 Jahre alte Fahrer des nun doppelt so schnellen Gefährtes muss unter anderem mit einer Anzeige rechnen, weil er dafür keinen entsprechenden Führerschein besitzt. Ein ähnliches Schicksal ereilte einen Endfünfziger gegen 20 Uhr in Fautenbach. Der Mann war ohne Führerschein auf seinem Motorroller bei der Fahrt auf der Bundesstraße kontrolliert worden.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell