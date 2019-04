Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausgebrannt

Offenburg (ots)

Aus dem Motorraum austretender Rauch hat am Montagmorgen für eine abrupte Fahrtunterbrechung eines Audi-Lenkers während seiner Fahrt auf der Otto-Lilienthal-Straße gesorgt. Kurz vor 9 Uhr stand der Wagen des Mannes in Flammen. Der Chauffeur konnte sich allerdings rechtzeitig vor dem Brandausbruch in Sicherheit bringen und blieb unversehrt. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt für das im Motorraum ausgebrochene Feuer verantwortlich sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg konnten den Brand zwar ablöschen, der Audi brannte allerdings vollständig aus und dürfte einen Totalschaden erlitten haben. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell