Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nach einer Kollision am Sonntagvormittag mit einem in der Straße "Am alten Sportplatz" geparkten Renault Clio einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht und sich anschließend kurzerhand vom Ort des Geschehens entfernt. Nun suchen die Ermittler nach einer schwarzen Mercedes- oder BMW-Limousine mit deutscher Zulassung und mit dem Zahlenblock "888" im Kennzeichen. Eine Zeugin konnte die Karambolage gegen 11 Uhr beobachten und den Beamten Hinweise zum geflüchteten Wagen geben. Wer weitere Hinweise zum vermutlich vorne rechts beschädigten Verursacherfahrzeug und/oder zu dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl.

