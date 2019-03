Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Handtaschen Im Visier von Autoaufbrecher, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Zwei Frauen haben nach zwei Autoaufbrüchen am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer Klinik in der Fremersbergstraße nicht nur den Diebstahl ihrer jeweiligen Handtasche zu verkraften, sondern in diesem Zusammenhang auch noch den ein oder anderen Behördengang vor sich. Innerhalb 90 Minuten schlug ein bislang unbekannter Dieb zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr die Fensterscheibe an einem weißen VW Golf sowie einem grauen Mercedes ein und bediente sich der im Wageninneren gelegenen Handtaschen. Während im Golf das Diebesgut im Fußraum der Beifahrerseite gelegen hatte, war die Handtasche in der A-Klasse im Kofferraum verstaut. Beides für Diebe vertraute und bekannte Ablageorte. Nun haben die Bestohlenen den einen oder anderen Behördengang vor sich, um die unter anderem entwendeten Scheckkarten und Ausweisdokumente neu zu beantragen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07221 62505 an die Ermittler des Polizeipostens Baden-Baden-Oos erbeten.

