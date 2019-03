Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B 3 - Tier ausgewichen und überschlagen

Achern (ots)

Ein totes Tier auf der Fahrbahn hat am späten Sonntagabend eine 23 Jahre alte VW-Lenkerin auf der B 3 zwischen Önsbach und Fautenbach zu einer abrupten Lenkbewegung bewogen und hierdurch ihren Wagen aus der Balance gebracht. Die junge Frau verlor gegen 22.43 Uhr die Kontrolle über ihren Polo, geriet ins Schleudern und in der Folge auf den Grünstreifen. Dort überschlug sich die 23-Jährige mit ihrem Auto und kam letztlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die junge Frau konnte sich selbständig aus dem Wrack befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen dürfte nach erster Einschätzung nicht mehr zu reparieren sein und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf rund 5.000 Euro taxiert.

