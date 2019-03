Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Zell-Weierbach - Dachstuhlbrand

Offenburg (ots)

Der Brand in einem Wohnhaus in der Franz-Schmidt-Straße rief am Freitagnachmittag verschiedene Rettungskräfte auf den Plan. Das Feuer war gegen 13.15 Uhr im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung mussten die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren aus Offenburg und Zell/Weierbach das Dach öffnen und hatten hierdurch Die Flammen schnell im Griff. Die Alarmierung durch einen Rauchmelder ermöglichte den Bewohnern das Gebäude rechtzeitig zu verlassen. Trotzdem mussten zwei Personen mit einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen ins Offenburger Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

