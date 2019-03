Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Steinach - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Haslach, Steinach (ots)

Obwohl kein aktueller Versicherungsschutz für ihr Kleinkraftrad bestand, fuhr eine Jugendliche am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr auf der Steinacher Straße und damit direkt in die Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Haslach. Die junge Peugeot-Lenkerin muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Nicht anders erging es zuvor einem 30-Jährigen in Steinach. Er wurde gegen 14 Uhr ein der Bollenbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und führte ebenfalls ein Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungsschutz. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell