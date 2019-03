Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Erneuter Einbruchsversuch

Offenburg (ots)

Nachdem es Anfang Februar bereits einen erfolglosen Versuch gab, in ein Restaurant in der Ortenaustraße einzudringen, versuchte ein Unbekannter zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag offenbar erneut, in die Gaststätte einzudringen. Wie die Ermittlungen bislang ergaben, versuchte der ungebetene Besuch eine Seitentüre erfolglos aufzubrechen. Nach einer Spurensicherung haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell