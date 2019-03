Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf, B 3 - Motorradfahrer von Auto erfasst

Ettenheim, Altdorf (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich heute Mittag nach einem Unfall auf der B 3 unweit der Orschweierer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der in Richtung Lahr fahrende Biker wurde hierbei von einem Suzuki-Lenker erfasst, der kurz nach 12.30 Uhr vom Gelände einer dortigen Tankstelle in die B 3 einbog. Der Kawasaki-Fahrer musste vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte über 10.000 Euro liegen. Derzeit ist die B 3 nur halbseitig befahrbar.

