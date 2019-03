Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Betrunkener Glücksspieler randaliert

Baden-Baden (ots)

Scheinbar unzufrieden mit der Gewinnausbeute war ein 40-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr im Automatenkasino der Tank- und Rastanlage Baden-Baden. Dies führte dazu, dass der sichtlich alkoholisierte Spieler auf die Automaten einschlug und lauthals herumfluchte. Da sich sein Verhalten nicht änderte und er zudem andere Gäste belästigte, wandte sich das dortige Personal an die Polizei. Durch die hinzugerufenen Polizisten wurde dem Glückspieler ein Platzverweis für das Kasino erteilt. Daraufhin entschloss sich der Mann im dazugehörigen Motel zu übernachten und buchte sich kurzerhand ein Zimmer. Kurze Zeit später wurde ein Brandalarm bei der Raststätte ausgelöst. Wie sich herausstellte wurde dieser ohne Not im Zimmer des zuvor auffälligen 40-Jährigen ausgelöst. Dieser war nicht in seinem Zimmer anzutreffen, sondern abermals unerlaubt im dortigen Spielkasino an den Automaten zu Gange. Letztlich wurde der "Glücksritter" durch die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Darüber hinaus wurde dem Randalierer für die Zukunft ein Hausverbot für die Rastanlage durch den Betreiber erteilt. Die Gebühren für die Übernachtung bei der Polizei sowie die entstandenen Kosten für den Fehlalarm werden dem Randalierer in Rechnung gestellt. An den Automaten entstand kein Sachschaden.

