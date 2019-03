Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Betrunkener Radfahrer verursacht Sachschaden

Bühl (ots)

Ein 61-jähriger Radfahrer versursachte am Mittwochabend in der Mühlenstraße, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung einen Unfall, indem er gegen 22.15 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kollidierte. Der Eigentümer des BMW wurde darauf aufmerksam und sprach den Zweiradfahrer an. Dieser hinterließ lediglich seinen Vor- und Nachnamen, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle davon machte. Die im Anschluss verständigten Beamten des Polizeireviers Bühl konnten den Mann ausfindig machen. Dieser räumte den Unfall als auch den übermäßigen Genuss alkoholischer Getränke gegenüber den Polizisten ein. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Radfahrer über zwei Promille intus hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Am BMW entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

