Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Kaminbrand ohne große Folgen

Ortenberg (ots)

Weder Gebäude- noch Personenschaden waren nach einem Brand in der Rothgasse am Donnerstagabend zu beklagen. Gegen 18:30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem aus einem Kamin eines Gebäudes starker Funkenflug festzustellen war. Neben der Feuerwehr Ortenberg, die mit drei Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz war, kam auch ein Schornsteinfeger zum Brandort. Dieser wird sich am heutigen Freitag des Kamins annehmen und die Inbetriebnahme der während des Brandes abgeschalteten Heizungsanlage wieder gewähren.

/rs

