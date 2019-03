Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfall mit Sachschaden

Haslach (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Donnerstagmittag in der Schwarzwaldstraße zu einem Sachschaden von rund 12.500 Euro geführt. Verletzt wurde niemand. Eine 31 Jahre alte Ford-Lenkerin ist hierbei gegen 12 Uhr bei stockendem Verkehr in das Heck eines vorausfahrenden Fiat geprallt und hat den Minivan auf einen davor befindlichen VW Transporter geschoben. Der Fiat musste an den Abschlepphaken. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell