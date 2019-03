POL-OG: Gaggenau - Nachgeschlagen

Polizeipräsidium Offenburg

Nachdem zwei Gäste in den frühen Freitagmorgenstunden vom Inhaber eines Lokals in der Leopoldstraße aus seiner Gaststätte hinausgebeten worden sind, haben die beiden Männer ihren Verweis mit einem Schlag gegen die Glasscheibe der Eingangstür quittiert. Der Glaseinsatz ging hierdurch zu Bruch, was zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro führte. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben zur Feststellung der Identität der noch unbekannten Männer die Ermittlungen aufgenommen. /wo

