Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - 700 Liter Diesel abgezapft

Achern, A 5 (ots)

Während der Fahrer eines Sattelzugs in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Autobahnparkplatz "Brachfeld" seine Ruhezeit genommen hat, machte sich ein Unbekannter am Tankdeckel des Schwerfahrzeugs zu schaffen. Der Dieb brach zwischen 19 Uhr und 4.45 Uhr die verschlossene Abdeckung am Zugfahrzeug auf und zapfte aus dem Tank rund 700 Liter Diesel ab. Wie die große Menge des Kraftstoffs abtransportiert wurde, ist noch unklar. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

