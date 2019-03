Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden -Sturzbetrunken in Streifenwagen gekracht

Baden-Baden (ots)

Ein sturzbetrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend in der Leopoldstraße gleich zwei Mal von der Straße abgekommen und hierbei unter anderem in einen abgestellten Streifenwagen gekracht. Verletzt wurde durch die verantwortungslose Fahrt glücklicherweise niemand, der verursachte Sachschaden ist mit etwa 40.000 Euro allerdings beträchtlich. Zeugen meldeten sich gegen 20.15 Uhr über Notruf und schilderten, dass ein mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit heranbrausender Hyundai-Fahrer im Bereich einer Klinik mit einer dortigen Sandsteinmauer kollidiert sei. Der Unfallverursacher sei geflüchtet. Während den Maßnahmen am Unfallort durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden kehrte der mit rund zwei Promille alkoholisierte Lenker des Hyundai mit gleichermaßen hoher Geschwindigkeit zur Leopoldstraße zurück. Auf seinem Weg in Richtung L 79a verlor der 38-Jährige erneut die Kontrolle über seinen Wagen, streifte an nahezu identischer Stelle die Einfriedung der Klinik und krachte letztlich in den abseits abgestellten Streifenwagen der Polizisten. Nur durch den Umstand, dass die Beamten im Zuge einer Zeugenbefragung in ausreichender Entfernung zum Dienstfahrzeug standen, ist es zu verdanken, dass es bei verbeultem Blech blieb. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests führte der weitere Weg des 38-Jährigen zu einem Arzt zur Erhebung einer Blutprobe. Sein Führerschein wurde einbehalten. /wo

