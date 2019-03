Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Risikoreiche Fahrt

Rastatt (ots)

Die wilde Fahrt eines Unfallflüchtigen ist von Beamten der Polizei Rastatt am Dienstagnachmittag in der Karlstraße beendet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lenker eines demolierten Opel Corsa kurz vor seiner Kontrolle auf der Autobahn ins Schleudern geraten und hierbei mehrfach mit einem Lkw kollidiert sein. Im Verlauf seiner anschließenden Flucht durch die Stadt schaffte er es durch seinen Fahrstil gleiche mehrere Bürger zum Anruf bei der Polizei zu bewegen. Durch den Einsatz eines Zeugen, welcher dem Fahrzeug folgte, konnte der mutmaßliche Unfallfahrer ausfindig und gegen 15.30 Uhr gestoppt werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle durch die Ordnungshüter mussten diese feststellen, dass der 47-Jährige nicht nur durch eine Schiene am Bein körperlich eingeschränkt war, es besteht darüber hinaus der Verdacht, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss Drogen gestanden hat. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nach Abschluss der Ermittlungen nun mehrere Strafanzeigen. Die Höhe des erstandenen Sachschadens muss noch geklärt werden.

/ms

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell