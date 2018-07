POL-DO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Gefahrguttransporter auf der A 1 bei Gevelsberg - ein Verletzter und lange Sperrungen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0988

Wie bereits mit der Meldung Nummer 0985 berichtet, hat sich am Montag (9.7.) gegen 11.40 Uhr auf der A 1 bei Gevelsberg ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Gefahrguttransporter ereignet.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 52-Jähriger aus Arnsberg mit seinem Gefahrguttransporter auf dem rechten Fahrstreifen der A 1 in Richtung Bremen. Kurz vor der Anschlussstelle Gevelsberg musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein 44-Jähriger aus Siegen erkannte dies auf bislang ungeklärter Ursache offenbar zu spät. Mit seinem Sattelzug fuhr er auf den vorausfahrenden Silozug auf. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Auflieger beschädigt und ein Teil der Ladung (Kohlenstaub) verteilte sich auf der Fahrbahn.

Der 44-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Staubvergiftung und kam zur Beobachtung stationär in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A 1 in Höhe der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden. Ebenso die Anschlussstelle (AS) Gevelsberg in Fahrtrichtung Bremen. Der Verkehr in Richtung Bremen wurde am Autobahnkreuz Wuppertal-Nord abgeleitet, der in Richtung Köln an der AS Gevelsberg. Gegen 18.25 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Köln freigegeben werden, anschließend auch die Gegenfahrbahn. Die AS Gevelsberg bleibt zunächst gesperrt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

